Gerüchte über Verdachtsfälle in Klinik

Am späten Abend des 12. März erreichte uns die Nachricht, dass zwei Mitarbeiter des Kreiskrankenhauses Greiz wegen des Verdachts der Ansteckung mit Corona in häuslicher Quarantäne seien. Ein Arzt, hieß es weiter, sei in Italien gewesen und weigere sich gegen die häusliche Isolation. Weitere Details wurden uns nicht bekannt, der Verfasser der Nachricht zog es vor, anonym zu bleiben.

Mediziner ohne Symptome

Wir haben im Landratsamt Greiz gefragt, ob an den Gerüchten etwas dran ist.

„Bestätigen kann das Gesundheitsamt, dass ein Arzt aus dem Kreiskrankenhaus Greiz aus dem Risikogebiet zurück kam“, heißt es von der Behörde. Er habe keine Symptome gehabt und sich selbst um einen Rachenabstrich gekümmert. Dieser sei negativ gewesen. Das Gesundheitsamt habe die häusliche Isolierung empfohlen, informiert das Landratsamt weiter. Mehr sei nicht bekannt. Ob der Mediziner noch in Quarantäne ist oder sich gegen diese weigert, wisse man nicht.