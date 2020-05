Der Zweckverband Taweg berät seine Kunden wieder in der Geschäftsstelle in Greiz.

Geschäftsstelle des Zweckverbandes Taweg wieder geöffnet

Die Geschäftsstelle des Zweckverbandes Taweg An der Goldenen Aue 10 in Greiz ist ab Montag, 11. Mai, wieder geöffnet. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, könnten Anliegen nun wieder im persönlichen Gespräch mit den Mitarbeiterinnen der Zentrale und des kaufmännischen Kundendienstes zu den jeweiligen Sprechzeiten erfolgen.

Während eines Besuchs der Geschäftsstelle sollten Kunden die erhöhten Hygienevorschriften beachten, Abstand halten und einen Mund-Nasen-Schutz tragen, heißt es. Aufgrund der Abstandsregelung dürften sich maximal zwei Kunden gleichzeitig im Eingangsbereich aufhalten.

Die gewerblichen Bereiche in Greiz und Berga blieben hingegen für den Besucherverkehr geschlossen, so der Zweckverband.