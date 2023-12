Geschenke-Berg aus Greiz für kranke Kinder und ihre Familien

Greiz Wie der Greizer Verein „Viel Farbe im Grau“ schwerkranken Kindern und ihren Geschwistern in Thüringen eine Freude machen will.

Jenny Clement, Cindy Karries und die Greizerin Tina Barth waren hinter dem Geschenke-Berg am Mittwochvormittag kaum mehr zu erkennen. Gepackt hatten sie die Mitglieder des Greizer Vereins „Viel Farbe im Grau“, die damit kranken Kindern und ihren Geschwistern eine Freude in der Weihnachtszeit machen wollen.

Seit drei Jahren arbeitet der Verein, der sich zum Ziel gemacht hat, Farbe in den grauen Klinikalltag von Kindern und ihren Familien zu bringen, stärker mit Kinderpflegediensten zusammen. Den Anfang machte man gemeinsam mit dem Kinderpflegedienst Sonnenblümchen in Schmölln, Geschenke gingen und gehen auch schon nach Zeulenroda. Jenny Clement und Cindy Karries hatten sich hingegen von der Kinderintensivpflege Miacosa Löwenkinder aus Nordhausen auf den Weg gemacht, um die Weihnachtspakete für die 20 Kinder und 25 Geschwisterchen zwischen zwei und 15 Jahren abzuholen und den Greizern ein großes Dankeschön dafür auszusprechen.

Die Geschenke sind natürlich nicht das einzige, was den Greizer Verein mit seiner mehr als zehnjährigen Geschichte und mehr als 200 bundesweit verteilten Mitgliedern umtreibt. Neben den Klinikpaten, die die Vereinsarbeit direkt in die Kliniken tragen, gibt es beispielsweise noch die Wunschaktion, bei der man schwerkranken und sterbenden Kindern ihre vielleicht letzten Wünsche erfüllen will, oder die Weihnachtsaktion, bei der man mit selbstgenähten Kuscheltieren Freude und Farbe spenden will.