Geschichte von Völlerei und Schönheitskult in Zeulenroda zu sehen

Zeulenroda. Die Sonderausstellung „Lust und Laster“ wurde jetzt im Städtischen Museum Zeulenroda eröffnet.

„Lust und Laster“ titelt die aktuelle Sonderausstellung im Museum Zeulenroda, die nun von der ersten Beigeordneten der Stadt, Heike Bergmann (IWA-Pro Region, Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit), und dem Museumsleiter Christian Sobeck eröffnet wurde.

Gelüste und Laster können unterschiedlichste Bedürfnisse sein, erläuterte Sobeck in seiner Einführung. Die Lust sei eine intensiv angenehme Weise des Erlebens, die sich auf unterschiedlichen Ebenen der Wahrnehmung zeigt, beispielsweise bei geistigen und sportlichen Aktivitäten, beim Essen und Trinken, beim Arbeiten oder beim sexuellen Erleben. Seit der Frühzeit des Menschen seien dessen Neugier und Erfindungsreichtum grenzenlos gewesen, wenn es um die Befriedigung seiner Bedürfnisse und um die Stimulanz von Körper und Seele ging. „Bis heute sind Menschen immer wieder auf der Suche nach stimulierenden und bewusstseinsverändernden Substanzen“, so der Museumsleiter. Noch immer entzünde sich am Rausch und jeglicher Art von Genuss der alte Konflikt zwischen den Vertretern einer puritanischen Tugendhaftigkeit, den Anhängern des sinnlichen Genusses und den Gequälten eines maßlosen Konsums.

Die Sonderausstellung widmet sich der Thematik in vier Bereichen. Mit „Völlerei“, „Rausch“, „Körperkult“ und „Sprichwörter“ wird die Kulturgeschichte beleuchtet. Bei der Entwicklung der Ausstellung traten auch Kuriositäten zutage. So verpflichteten sich die Angehörigen des Temperenzordens um 1600, zu jeder Mahlzeit nicht mehr als sieben Becher Wein zu trinken.

Die Schau ist bis zum 22. Oktober im städtischen Museum Zeulenroda zu sehen.