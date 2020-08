Geschichten bei Vollmond im Fürstlich Greizer Park

Zu einer „Sagenhaften Vollmondführung“ wird am kommenden Mittwoch und Donnerstag, 2. und 3. September, in den Fürstlich Greizer Park eingeladen. Dabei werde Sagenhaftes, Interessantes, Geheimnisvolles und so manch Schauriges aus der Geschichte des Parks preisgegeben, heißt es in der Ankündigung.

Beginn der anderthalbstündigen Tour ist um 20 Uhr an der Blumenuhr am Parkeingang Brückenstraße.

Die Teilnehmerzahl sei aufgrund der Corona-Krise auf jeweils 15 Personen begrenzt, Tickets nur im Vorverkauf in der Tourist-Information erhältlich. Erwachsene zahlen vier Euro, Kinder 1,50 Euro.