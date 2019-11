Als „äußerst kompliziert und undurchsichtig“ bezeichnet Philipp Motzke die derzeitige Situation der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH. Er ist Gewerkschaftssekretär der Gewerkschaft Verdi und in dieser Funktion auch für Greiz und das Krankenhaus zuständig.

Auch die Gewerkschaft wisse nicht, wie die Jahresfehlbeträge zustande gekommen seien. Motzke spricht von Fehlinvestitionen und verweist außerdem auf die häufig wechselnden Geschäftsführer in den vergangenen Jahren.

Der letzte neue Geschäftsführer, Georg Detter – er bildete mit dem Arzt Peter Gottschalk ein Geschäftsführer-Duo, Gottschalk ist derzeit alleiniger Geschäftsführer – war Anfang 2019 nach Greiz gekommen, nach rund einem halben Jahr aber bereits wieder ausgeschieden. Seine Vorgängerin, Uta Lorenz, war im September 2018 abberufen worden, nachdem sie ab 1. Januar 2018 die Geschicke des Krankenhauses geleitet hatte.

Rechtsanspruch auf Sonderzahlungen

Zudem sieht Motzke in der Aushandlung der Gehaltsstundung seiner Meinung nach ein rechtswidriges Verhalten und rät den Mitarbeitern, die Stundungsvereinbarung nicht zu unterschreiben. Da die GmbH Vollmitglied im Kommunalen Arbeitgeberverband sei, habe sie sich auch an den gültigen Tarifvertrag und das Tarifvertragsgesetz zu halten. Eine Stundung von Sonderzahlungen sei ohne Vereinbarung nicht möglich. Verdi-Mitglieder hätten sogar dann noch einen Rechtsanspruch auf diese Sonderzahlungen, wenn sie die Vereinbarung bereits unterschrieben hätten.

Motzke empfiehlt der Krankenhaus-Geschäftsleitung auf der einen und den Mitarbeitern auf der anderen Seite, einen sogenannten Zukunftssicherungstarifvertrag abzuschließen. Dieser kann laut einem Informationsschreiben der Gewerkschaft bestimmte Abweichungen zeitlich befristet regeln. Das treffe zum Beispiel auch auf Jahressonderzahlungen zu. Einseitig oder ohne Änderungskündigung des Arbeitsvertrages mit ihren vorgeschriebenen Kündigungsfristen sei dies nicht möglich. Deswegen sei der Zukunftssicherungstarifvertrag derzeit „im Interesse aller“, so Motzke. Ein erster Gesprächstermin am Montag als Auftaktrunde für die Verhandlungen, der allerdings kurzfristig zustande gekommen sei, wäre von der Geschäftsführung der GmbH leider abgesagt worden, sagt der Gewerkschaftssekretär.

Kaum überraschend rät er den betroffenen Mitarbeitern zuerst, „ganz schnell Verdi-Mitglied“ zu werden, um so den Rechtsanspruch auf die Sonderzahlungen nicht aufzugeben. Zudem verweist er noch einmal darauf, die Stundungsvereinbarung nicht zu unterschreiben.

Erhalt des Krankenhausesist das wichtigste

Aus der Außenperspektive habe ihn vor allem die Plötzlichkeit überrascht, mit denen die Vorgänge nun zustande kamen, sagt der Gewerkschaftssekretär. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH seien ja über einen längeren Zeitraum schon bekannt gewesen. „Man hätte viel eher reagieren müssen und können“, meint er. Das Verhalten der Landrätin Schweinsburg findet er „unglücklich“, da sie als Aufsichtsratsvorsitzende eine besondere Verantwortung habe. Man habe das Landratsamt auch bereits angeschrieben, aber leider keine Rückmeldung erhalten.

Für die Zukunft der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH sehe er außerhalb der finanziellen Sanierung derzeit drei Möglichkeiten, meint Motzke. Erstens eine Insolvenz, die laut Martina Schweinsburg aber nicht vorliegt. „Das wäre der schlimmste Fall“, sagt Motzke. Er hoffe, dass es nicht soweit komme. Als zweite Möglichkeit sehe er, dass der Arbeitgeber aus dem Arbeitgeberverband und damit aus dem Tarifvertrag austrete, wovon Verdi-Mitglieder aber nicht betroffen seien. Als Drittes könne es noch zu einem Verkauf an einen privaten Investor kommen, resümiert Motzke.

Das Wichtigste sei nun, dass die Versorgung der Kranken in der Region gewährleistet werde und das Krankenhaus erhalten bleibe. Außerdem sei von vorderster Bedeutung, dass es eine sichere Zukunft für die Arbeitnehmer gebe. Gerade bei der Aufarbeitung der Vorgänge vermisse er noch die Initiative des Landkreises und hoffe, dass sich das bald ändern werde.

Im Krankenhaus Greiz arbeiten derzeit laut Auskunft auf der Krankenhausinternetseite insgesamt 500 Menschen. Es ist damit einer der größten Arbeitgeber im Landkreis Greiz und damit auch in der Stadt Greiz.

Die Situation am Krankenhaus

Die Kreiskrankenhaus Greiz GmbH ist in eine finanzielle Schieflage geraten. Das bestätigte die Greizer Landrätin und GmbH-Aufsichtsratsvorsitzende Martina Schweinsburg (CDU) Mitte Oktober auf Anfrage. In einem Statement sprach sie damals mit Bezug auf die GmbH von einem „Sanierungsfall“. Die GmbH sei aber nicht insolvent, die Arbeit laufe weiter, die Versorgung sei gesichert. Es wird an einem Sanierungskonzept gearbeitet.

Wie hoch der finanzielle Fehlbetrag ist, könne nicht genau gesagt werden, da die Zahlen für 2019 noch nicht öffentlich seien. Bekannt ist, dass sich der Jahresfehlbetrag 2017 auf 1,3 Millionen Euro belief, 2018 auf 2,5 Millionen. Das ist den jeweiligen Jahresabschlüssen zu entnehmen.

Die Arztpraxen des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) wurden zum 31. März 2020 gekündigt. Das sei geschehen, um eine neue Zielvereinbarung mit ihnen auszuhandeln.

Zudem wurden die Mitarbeiter der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH gebeten, ihre Sonderzahlung bis zur Fertigstellung des Sanierungskonzeptes zu stunden, da sonst eine zu hohe Einmalzahlung angefallen wäre. Eine Mitarbeiterbefragung habe ein sehr eindeutiges Votum für diesen Aufschub ergeben, erklärte Schweinsburg im Oktober.