Gewitterguss kann Obergrochlitzer Sommerfest nichts anhaben

Greiz. Feuerwehrauto und Zielspritzen, Hüpfburg und Faustballer, Waldkindergarten, Musik- und Tanzdarbietungen – es wurde viel geboten.

Ohne Zugabe wurde die Kindertanzgruppe der Obergrochlitzer Karnevalisten am Sonnabend nicht vom Festplatz gelassen, die anlässlich des Sommerfestes in dem Greizer Stadtteil begeisterte. Bei bestem Wetter ließen es sich die zahlreichen Besucher gut gehen. Die Zeulenrodaerin Renate Bergner unterhielt die Gäste mit Akkordeonmusik und Gesang.

Vor allem für die Kinder hielt der Nachmittag neben der ständig belagerten Hüpfburg weitere Attraktionen bereit. Dabei punktete vor allem die Freiwillige Feuerwehr des Ortsteiles, die an ihrem Stand nicht nur Weißwürste und Brezeln anbot. Die Vereinsmitglieder lockten vor allem mit ihrem modernsten Feuerwehrauto, das nicht nur von den Kindern bestaunt wurde, die auch im Führerstand Platz nehmen durften. Schließlich hatten die Mädchen und Jungen beim Zielen mit der Feuerwehrspritze großen Spaß.

Viel Freude mit kurzer Pause

„Zum ersten Mal können wir die Faustballer des TuS Obergrochlitz und den Obergrochlitzer Waldkindergarten des Diakonievereins an ihren Ständen begrüßen“, freute sich Ortsteilbürgermeister Holger Steiniger (Linke). „Mit unserer Präsenz wollen wir uns vor allem den Eltern vorstellen“, erklärte die Erzieherin des Waldkindergartens, Manou Voigt, während sich die Kinder bei Bastelangeboten vergnügten. Den Kindern Kai und Anna Linke gefiel vor allem das große Angebot an Kindertattoos, das die Faustballer an ihrem Stand bereit hielten.

Leider musste am späteren Nachmittag der Festbetrieb aufgrund eines Gewitters unterbrochen werden. Trotz des heftigen Regengusses ließen sich die Besucher die Feierlaune nicht verderben und strömten am Abend auf den Festplatz und vergnügten sich bis Mitternacht bei guter Versorgung durch den OKV und den Feuerwehrverein und flotten Disko-Rhythmen des DJ Thomas. Für die Kinder endete der Tag mit einem Lampionumzug.