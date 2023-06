„Gigantisches Musikerlebnis“ in Greiz steht bevor

Greiz. Zu einem Gemeinschaftskonzert von Vogtland-Philharmonie und Kreismusikschule wird am 20. Juni eingeladen.

Wenn als Veranstaltungsort die Greizer Vogtlandhalle für ein Musikschulevent gewählt wird, dann muss etwas Großes auf dem Programm stehen – zum Beispiel das Gemeinschaftskonzert. Groß steht in diesem Fall für die Art, aber auch tatsächlich für die große Anzahl der Mitwirkenden. Und diese ist hauptsächlich der Größe der Vogtland-Philharmonie Greiz-Reichenbach geschuldet, die es sich nicht nehmen lässt, gemeinsam mit der Kreismusikschule „Bernhard Stavenhagen“ einen Abschluss des Schuljahres zu gestalten, der nicht schöner sein kann.

Gezielte Vorbereitungen auf dasgroße Ereignis

Zahlreiche Solisten stehen dann am Dienstag, 20. Juni, ab 19.30 Uhr auf der Bühne des Großen Saals, oder um es in der Fachsprache zu nennen, im Konzertzimmer. Und in einer – wie es GMD Stefan Fraas ausdrückte – „gigantischen Besetzung“ wird das Orchester die musikalische Stütze für die jungen Musikerinnen und Musiker sein.

Vor dem großen Auftritt ist jedoch noch gezieltes Arbeiten an den Stücken angesagt – in Form einer Klavierprobe mit dem Chefdirigenten der Vogtland-Philharmonie, Dorian Keilhack, der dann auch am Abend des Konzertes am Pult steht, gefolgt von einer Hauptprobe mit Orchester und schließlich vor dem Konzert die Generalprobe.

Das gemeinsame Musizieren hat schon über 30 Jahre Tradition

Als 1987 zum 20-jährigen Jubiläum der Eigenständigkeit der Greizer Musikschule ein Gemeinschaftskonzert in dieser Form vom damaligen Leiter des Greizer Sinfonieorchesters, Hans-Rainer Förster, ins Leben gerufen wurde, hätte wohl niemand geahnt, dass dies der Beginn einer Erfolgsgeschichte wird. Nun, mehr als dreieinhalb Jahrzehnte später, ist trotz vieler Veränderungen auch im Musikschulleben ein solches gemeinsames Musizieren immer noch möglich. Und das nur durch die fortwährende Unterstützung durch die Philharmonie.

Fester Planungsbestandteil und enormer Ansporn

Trotz des mehr als gefüllten Terminplanes ist dieses Ereignis ein fester Bestandteil in der Planung des Orchesters. Ein enormer Ansporn für die Solistinnen und Solisten, die sich mit diesem Klangkörper präsentieren, sich lange mit ihren Werken auf dieses Ereignis vorbereiten. Es ist nicht selbstverständlich, sich in dieser Intensität über Wochen, Monate und Jahre künstlerisch zu entwickeln, gemeinsam mit Eltern oder Lehrkräften durch Höhen, aber auch Tiefen zu bewegen.

Von Barock bis Rock, vom Klavierkonzert bis zur Filmmusik reicht der Bogen in diesem Jahr, von erst Zwölfjährigen bis zu jungen Erwachsenen als Interpreten. Für einige der Schülerinnen und Schüler wird es eine Premiere sein, andere musizierten bereits mit der Vogtland-Philharmonie.

Elisabeth Blase und Carl Handschug (Cello), Julius Hummel (Violine), Alexa Patt, Lavinia Coburger, Emma Bandke (Blockflöte), Robin Degel (Saxophon), Jael Roth (Klavier) und Luca Haußdorf (Trompete) sind die Musikerinnen und Musiker der „klassischen“ Musik.

Das Genre Popularmusik vertreten Emily Thomas, Florian Falk, Alina Dillner, Madeleine Reiher sowie Larissa Marofke (backing vocals). Ob für Eltern, Lehrkräfte oder die Schülerinnen und Schüler selbst, ob als Abschluss einer musikalischen Etappe oder als Unterstützung der Entwicklung – ein bedeutsamer Abend steht bevor.

Karten sind an der Abendkasse der Vogtlandhalle erhältlich.