Gleich zwei Krönungen zum Greizer Suppenfest

Greiz. Nicht nur der Suppenkönig, auch der Verein des Jahres 2023 werden am 9. September im Schlossgarten in Greiz bekanntgegeben.

Das Suppenfest am 9. September im Greizer Schlossgarten hält dieses Jahr einen zweiten Höhepunkt bereit. Denn gekrönt wird nicht nur der Suppenkönig, sondern auch der Verein des Jahres 2023 in Greiz. Den hat der Verein „Greiz erleben“ erneut gemeinsam mit der Ostthüringer Zeitung gesucht.

Das Suppenfest startet um 11 Uhr, der Greizer Fanfarenzug wird zur Eröffnung spielen. 18 Vereine beteiligen sich nach aktuellem Stand, wobei nicht alle am Kochtopf stehen werden. Einige sorgen für Unterhaltung für Kinder, etwa beim Basteln. Am Stand des 1. FC Greiz wird es zudem eine Stammzellen-Typisierungsaktion geben. Auch auf der Bühne wird einiges geboten. Die Kleinen vom Kindergarten am Sommerbad treten ebenso auf wie Vertreter verschiedener Vereine.

Rezepte aus verschiedenen Ländern

Besucher können währenddessen Suppen mit Rezepten aus verschiedenen Ländern genießen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es die Suppen auch zum Mitnehmen gibt. Entsprechende Behältnisse können gern mitgebracht werden – der Umwelt zuliebe.

Wer mit seiner Suppenkreation am meisten begeistern konnte, wird Suppenkönig 2023. Auch der schönste Verkaufsstand wird gewürdigt. 15.30 Uhr findet die Siegerehrung statt.

Bereits um 15 Uhr wird bekanntgegeben, wer Verein des Jahres 2023 in Greiz ist. Seit Dienstag steht der Gewinner fest. Abgestimmt über den Sieger hatten Sie, liebe Leser. Darüber hinaus haben die Jurymitglieder Punkte für ihre Favoriten abgegeben.

Vereine können sich für das Suppenfest bis 28. August unter E-Mail greizerleben@gmail.com oder www.greizerleben.den anmelden.