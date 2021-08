Gleich zwei Mopeds im Landkreis Greiz gestohlen

Eine Simson S51 wurde in Wünschendorf gestohlen. (Symbolbild)

Crimla/Wünschendorf Im Landkreis Greiz wurden am Wochenende zwei Mopeds von verschiedenen Grundstücken im Landkreis Greiz entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben bislang unbekannte Täter ein Kleinkraftrad S 51 von einem Anwesen Am Kalkwerk in Wünschendorf entwendet.

Auch in Crimla haben Diebe ein blau/graues Moped Simson am Sonntag zwischen 4 Uhr und 16 Uhr von einem Grundstück entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizeiinspektion Greiz unter der Telefonnummer 03661 6210 zu melden.

