Göltzschtalradweg auf Zielgerade

Elsterbergs Bürgermeister Sandro Bauroth bat auf einem Treffen in Greiz den Thüringer FDP-Landtagsabgeordneten Dirk Bergner, sich für die Lückenschlüsse am Elsterradweg sowie für einen länderübergreifenden Göltzschradweg einzusetzen.

Mit letzterem könnte unter anderem die Göltzschtalbrücke, für die seitens der Stadt Reichenbach der Unesco-Weltkulturerbe-Titel beantragt wurde, von thüringer und sächsischer Seite besser in Szene gesetzt werden.

Bezüglich eines Radweges entlang der Göltzsch hatte Dirk Bergner jedoch keine guten Nachrichten für Bauroth. Die Antworten der Thüringer Landesregierung auf seine Anfrage, an welchen Straßen Radwegebau geplant ist, beinhalten keinen Radweg ab der Landesgrenze aus Richtung Mylau nach Greiz. Bergner wird zum Thema Göltzschradweg bei der Thüringer Landesregierung nachhaken.

Die CDU-Landtagsabgeordneten aus Sachsen und Thüringen, Stephan Hösl und Christian Tischner, widersprechen FDP-Landtagskollegen Dirk Bergner energisch. „Der Göltzschtalradweg zwischen Thüringen und Sachsen ist seit langem ein Thema in beiden Freistaaten“, betont Christian Tischner, stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag.

Verschiedene Varianten werden geprüft

Der Radweg, der Thüringen und Sachsen entlang der weltberühmten Göltzschtalbrücke verbinden soll, sei leider schon viel zu lange ein Thema. Gemeinsam mit seinem CDU-Kollegen im sächsischen Landtag, Stephan Hösl aus Netzschkau, habe er sich bei den Ministerpräsidenten und in den beteiligten Städten und Gemeinden für das Projekt stark gemacht. Auch die Bürgermeister der Region stünden geschlossen hinter den Planungen. Allerdings sei es wegen der Topographie und der Vielzahl der Flurstücke nicht einfach, eine attraktive Trasse zu realisieren. Verschiedene Projektvarianten würden gegenwärtig geprüft.

Schon im Vorjahr hatten Tischner und Hösl nach einem Gespräch mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) mitteilen können, dass breite Unterstützung für einen zügigen Baubeginn dieses wichtigen Tourismusprojektes besteht. „Auf der nächsten gemeinsamen Kabinettssitzung der Landesregierungen von Sachsen und Thüringen wird der Göltzschtalradweg auf der Tagesordnung stehen“, informieren die CDU-Politiker.

Weitere Projekte geplant

Dirk Bergner war sich mit Bauroth einig, dass der Tourismus in der vogtländischen Grenzregion (Landkreis Greiz/Vogtlandkreis) enorm angekurbelt würde, wenn es gelingt, die zwischen Greiz und Reichenbach stehende Göltzschtalbrücke als weltgrößte Ziegelsteinbrücke endlich gebührend zu vermarkten. Enthalten in den Plänen der Landesregierung sei jedoch ein die Bundesstraße begleitender Radweg an der B 92, und zwar auf der Plauenschen Straße im Greizer Stadtteil Dölau, wie Bergner sagt.

Die Finanzierung des 700 Meter langen Teilstücks des Elsterradweges sei in den Jahren 2021/22 vorgesehen, teilte die Landesregierung Dirk Bergner mit. Aktuell laufe die Projektplanung.

Als weitere geplante Radwege-Projekte an Bundesstraßen im Kreis Greiz nannte die Landesregierung einen 500 Meter langen Radweg zwischen Großebersdorf und Lederhose (Projektplanung, Finanzierung 2022 und Folgejahre), Beerweinschänke – Anschlussstelle Gera Leumnitz (Baurecht vorhanden, Finanzierung 2020/21), Hohenölsen (Projektplanung, Finanzierung 2023), 1,4 Kilometer Radweg zwischen Weida und Gera – 1. Bauabschnitt zwischen Weida und Wünschendorf/Mildenfurth (Projektplanung, Finanzierung 2021).