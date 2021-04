Gommlaer Familie hat Angst vor der Zukunft

Gommla. Generation Corona: Familie aus Gommla kämpft mit psychischen Belastungen und hadert mit Corona-Verordnungen

Madeline Sandig aus Gommla ist mit einigen Maßnahmen zur Pandemie-Eindämmung nicht einverstanden. Hält sie für überzogen, ja sogar schädlich. Und sie hat Angst. In Gedanken zeichnet sie ein dystopisches Bild der Zukunft, vergleicht die kommende Zeit mit der Orwellschen Welt des 1949 erschienenen Romans 1984, in der alles und jeder tagtäglich überwacht wird.

„Zu sehen, in welche Welt ich meine Kinder geboren habe, macht mir große Angst“, sagt die 34-Jährige. Sie ist die Mutter der neunjährigen Maja, der fünfjährigen Rosalie und der dreijährigen Anni. „Ich bin coronamüde und kann das alles nicht mehr hören“, sagt Madeline Sandig. Neulich habe sie mit ihrem Mann am Tisch gesessen und angefangen zu weinen. „Ich sagte zu ihm: Ich wünschte, meine Kinder wären noch Babys und ich könnte sie vor all den Maßnahmen beschützen.“ Sorgen mache sie sich hinsichtlich der Entwicklung ihrer Kinder. Aber auch deswegen, weil sie das Maskentragen und die engmaschigen Testungen auf Corona für schädlich hält. Corona-Leugnerin sei sie nicht. Sie könne auch zum Schutze aller auf so manches verzichten. Doch hinterfrage sie einige verordnete Dinge.

„Ich habe von einer befreundeten Apothekerin erfahren, dass die Tests insgesamt zugelassen seien, aber das verwendete Sterilium, mit denen die Wattestäbchen getränkt seien, sei in der EU nicht zugelassen“, sagt die 34-Jährige. Weil ihre Tochter Maja sehr anfällig sei und auf viele Stoffe hochallergisch reagiere, wolle sie sie diesem Risiko nicht aussetzen.

„Distanzierung ist unerträglich“

Maja Sandig macht ihre Hausaufgaben gleich im Freien. In der Häfte bricht sie ab und sagt: Hausaufgaben sind so doof. Ich mach die erst morgen fertig.“ Foto: Conni Winkler

„Das Maskentragen sehe ich wegen der verringerten Sauerstoffkonzentration beim Einatmen kritisch. Und es entfremdet uns voneinander“, sagt Madeline Sandig. Das wolle sie für ihre Kinder so nicht hinnehmen. „Dieses ständige Distanzieren ist unerträglich.“ Ihre Tochter Maja habe eine diagnostizierte Angststörung. „Diese Paranoia, die durch die Corona-Maßnahmen erzeugt wird, ist kontraproduktiv.“ Zudem hatte Maja massive Lernprobleme, musste die Schule wechseln. „Ein schweres Jahr liegt hinter uns. Corona hat es noch schwerer gemacht.“

Denn kurz vor dem ersten Lockdown hatte sich Familie Sandig dazu entschlossen, das Haus, in dem sie bis dato wohnten, auszubauen. Das bedeutete, dass die fünfköpfige Familie ab April letzten Jahres eine Zweiraum-Ferienwohnung bezog. „Kaum auszuhalten. Drei Kinder daheim. Maja, die zu Hause lernen sollte und sich nur schwer konzentrieren konnte“, erzählt die Mutter. Sie selbst sei zu der Zeit wegen psychischer Belastung im Krankenstand gewesen, der Vater ständig auf der Baustelle. Ab Mai letzten Jahres durften ihre Kinder per Härtefallregelung in die Notbetreuung. Eine Mutter-Kind-Kur wurde im Juli genehmigt. Doch dann musste Tochter Maja wegen ihrer Zähne notoperiert werden. Die Therapie für Maja und Mutter verschob sich.

Verpflichtende Tests abgelehnt

„Als der zweite Lockdown kam, war das kaum aushaltbar“, so die Madeline Sandig. „Ich habe Angst, dass Testen, Masken und Impfen zur Normalität wird.“ Datensammeln, Überwachung mit Apps, verpflichtende Tests, ständiges Impfen. „Das klingt für mich alles gruselig.“

Seit Januar dieses Jahres arbeitet Madeline Sandig wieder als Erzieherin. Maja jedoch geht nicht in die Notbetreuung. Denn ihre Mutter hat den verpflichtenden Tests widersprochen. Weiter Homeschooling. Und das seit Monaten. „Ich weiß, dass die schulische Struktur für meine Tochter wichtig wäre. Doch die Sorge, dass ich mein Kind in Gefahr bringe, ist größer“, sagt die Mutter. Inzwischen ist das Haus der Sandigs fast fertig. Zumindest zu Hause sei wieder etwas Normalität eingekehrt. Ihre Kinder lasse sie auf dem nahe gelegenen Spielplatz mit anderen Dorfkindern spielen. „Warum nicht? Draußen ist die Gefahr der Ansteckung sehr gering.“ Der Vorteil der sozialen Kontakte für ihre Kinder überwiege das Risiko bei weitem. So sieht es Madeline Sandig und mit dieser Meinung stehe sie längst nicht alleine da.