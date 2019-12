The Original USA Gospel Singers gastieren am 27. Dezember im Bio-Seehotel in Zeulenroda.

Gospel-Konzert im Bio-Seehotel

Die „The Original USA Gospel Singers“ sind mit ihrer Band am Freitag, 27. Dezember, ab 19.30 Uhr, zu einem Konzert im Karpfenpfeifersaal des Bio-Seehotels zu Gast. „Erleben Sie eine schwungvolle und atemberaubende Gospelshow. Bei den Original USA Gospel Singers bleibt kein Zuschauer ruhig auf seinem Platz sitzen“, schreiben die Organisatoren in der Ankündigung.

Nach dem großen Erfolg in den vergangenen Jahren sind die „Original USA Gospel Singers“ wieder auf Tournee in Europa. Bisher erfreuten die Künstler in Häusern wie der Mailänder Scala das Publikum. Legendär war auch das Weihnachtskonzert im Vatikan vor dem Papst, so die Ankündigung.

Die schwarze Gospelgruppe mit Live-Band und großer Licht- und Bühnenshow bringe das ursprüngliche Gefühl der schwarzen Gospelkultur authentisch nahe und erzähle die Geschichte der Amerikanischen Gospelkultur. Von der Entstehung bis zur heutigen Zeit, von Mahelia Jackson bis James Clevland, vom Einfluss der Karibik bis zur Weihnachtsgeschichte. Das Ensemble umfasse ausgewählte Spitzensänger, hervorragende Solosänger und -musiker, die in einem zweistündigen Programm all das bieten würden, was Gospel so schön macht: Emotionalität, Religiosität und pure Lebensfreude.

Karten gibt es im Bio-Seehotel, an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter www.cineevent.de.