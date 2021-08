Die Kirche in Wöhlsdorf.

Gottesdienst für die Familie in Wöhlsdorf

Wöhlsdorf. Ein Engel kehrt in die Kirche zurück.

Die Kirchgemeinde in Wöhlsdorf lädt am Sonntag, 29. August, zum Familiengottesdienst unter dem Motto „Ein Engel zu Besuch“ ein.

Der rund 300 Jahre alte Taufengel sei nach umfangreicher Restaurierung wieder in der Wöhlsdorfer Kirche und habe seinen Platz gefunden. Am Sonntag ab 10 Uhr soll den Gläubigen und Einwohnern nun der Engel vorgestellt werden, heißt es in der Ankündigung.

Pfarrerin Lisa Krille werde im Gottesdienst zusammen mit Lukas Weber an der Gitarre über das Thema „Engel“ sprechen. Ob Schutzengel, die gelben Engel oder eine Engelsfigur zu Hause – fast jeder kenne Engel und stelle sich unter ihnen etwas vor.

Besonders eingeladen seien Eltern mit ihren Kinder, Großeltern und Geschwisterkinder zu einem fröhlich-musikalischen Vormittag in der Wöhlsdorfer Kirche.