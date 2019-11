Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gottesgrüner bitten Bürgermeisterin, am Ball zu bleiben

Einen Rekord hatten die Einwohner von Gottesgrün und Kahmer schon gebrochen, da war die Einwohnerversammlung noch gar nicht gestartet. Anders als in Reudnitz war das Dorfgemeinschaftshaus im Ort fast bis auf den letzten Platz gefüllt, als die Mohlsdorf-Teichwolframsdorfer Bürgermeisterin, Petra Pampel (Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit, IWA), begann vorzutragen, was sich in der Gemeinde in den letzten Jahren verändert hatte und was ihr 2020 und danach bevorsteht.

Auch in Gottesgrün hat sich im Jahr 2019 im Zuge der Wiederaufbaumaßnahmen nach der Flut 2013 einiges getan, wie Pampel ausführte. So konnte zum Beispiel der Neubau der Brücke am Dorfgemeinschaftshaus unter anderem mit vergrößertem Durchlass fertiggestellt werden. Zudem konnte die Verbindungsstraße zwischen Kahmer und Gottesgrün nach der Instandsetzung dem öffentlichen Verkehr übergeben werden. Der frühere Landwirtschaftsweg war im Zuge der Brückenbaumaßnahme in der Hermann-Pampel-Straße in Mohlsdorf als Umleitungsstrecke genutzt worden.

Einen besonderen Stellenwert in Gottesgrün genießt schon seit ein paar Jahren das Thema Abwasser, nachdem es wegen Ausbauplänen des Zweckverbandes Taweg zu heftigen Diskussionen gekommen war. Das Problem: Der Zweckverband plante den Anschluss der Gottsgrüner an das Klärwerk in Mohlsdorf über Druckentwässerung. Das würde aber bedeuten, dass die Einwohner die Kosten für den Einbau der Pumpen auf ihrem Grundstück selbst zahlen müssen. Da damit einige Tausend Euro zusammenkommen, sehen die Gottesgrüner dies verständlicherweise kritisch. Das neue Thüringer Wassergesetz sieht nun vor, dass alle Gemeinden mit mehr als 200 Einwohnern an eine öffentliche Kläranlage angeschlossen werden müssen – damit auch Gottesgrün mit seinen derzeit 221 Einwohnern. Zwar habe der Zweckverband die Maßnahme laut Pampel weit nach hinten im Zeitplan verschoben, jedoch mahnten die Einwohner, wachsam zu bleiben. Schließlich sei die Planung schon erfolgt und könne, etwa bei der Verlegung einer neuen Trinkwasserleitung, schnell umgesetzt werden. Dies solle die Bürgermeisterin verhindern, so die Bitte der Einwohner.

Nicht viel Hoffnung konnte Pampel allerdings den Einwohnern von Kahmer machen. An der Straße im Ort müsse dringend etwas getan werden, sagte eine Einwohnerin. Derzeit gebe es nicht einmal einen Bürgersteig, Schüler müssten nach dem Aussteigen aus dem Bus über das Gras laufen. Viele Jahre warte man schon, nun müsse doch endlich mal was passieren.

Wenn in Kahmer die Straße gemacht würde, dann sei ein grundhafter Ausbau nötig, so Pampel. „Der Unterbau ist im Arsch“, damit ließe sie sich auch gerne zitieren. Sie wolle keine Flickschusterei betreiben, deswegen seien alle Versorgungsträger einzubeziehen und es müsse mit hohen Kosten gerechnet werden. Auch eine Planung sei noch nötig. Sie wolle es zwar mitnehmen, angesichts vieler anderer Großprojekte in der Landgemeinde – etwa der Kindergartenanbau in Mohlsdorf – seien die finanziellen Mittel der Landgemeinde klein, die Wünsche aber groß.

Was aus der ehemaligen Gaststätte in Waldhaus werde, wollte ein weiterer Einwohner wissen. Hier gebe es leider „keine Bewegung“, so Pampel. Der nicht-deutschsprachige neue Eigentümer sei informiert, habe mehrere Termine platzen lassen und sei Aufforderungen zu Sicherheitsmaßnahmen bisher nicht nachgekommen.