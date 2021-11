Greiz: 200 Höhenmeter überwinden

Greiz. Der Greizer Wanderverein bricht zu seiner nächsten Tour auf.

Der Greizer Wanderverein trifft sich am Mittwoch, 10. November, um 8.20 Uhr am Schulplatz in Greiz-Pohlitz zu seiner nächsten Wanderung. Die Anfahrt zum Treffpunkt kann mit dem Bus erfolgen, der um 8.04 Uhr vom Puschkinplatz abfährt, heißt es in der Mitteilung.

Die mittelschwere Wanderung, auf der insgesamt 200 Höhenmeter zu überwinden seien, führe über Rundbank und den Schlötengrund zur Mittagseinkehr in die Gaststätte „Weidmannsruh“. Bis dahin seien elf Kilometer zurückgelegt worden.

Der sechs Kilometer lange Rückweg führe über Herrenreuth zurück zum Ausgangspunkt, der gegen 15.30 Uhr erreicht werde.

Zu beachten sei, dass im Freistaat Sachsen ab Montag für den Besuch von Gaststätten die 2G-Regel angekündigt ist.