Greiz an Wirtschaftsraum Westsachsen anbinden

„Eine Stadt wie Greiz, die unmittelbar an der Landesgrenze zu Sachsen liegt, muss ein vitales Interesse an einer besseren Verkehrsanbindung nach Sachsen haben.“ Das betonte FDP-Stadtrat Jens-Holger Schmidt.

Mit Blick auf die Überlegungen vor allem von sächsischer Seite, die Göltzschtalstraße zwischen Greiz und Mylau zu einer Fahrradstraße herabzustufen, sagt er: „Selbstverständlich brauchen wir eine Radwegverbindung durch das Göltzschtal. Aber dafür eine Landesstraße herabzustufen, ist schon wegen des starken Lkw-Anliegerverkehrs der falsche Weg“, ist sich der Greizer mit dem FDP-Landtagsabgeordneten Dirk Bergner einig.

Kein idyllisches Radfahren

Auf der Göltzschtalstraße seien neben wöchentlich rund 300 Laster für die Papierfabrik auch die Lieferfahrzeuge weiterer Anliegerunternehmen und die Klärschlammfahrzeuge der Mylauer Kläranlage unterwegs. „Idyllisches Fahrradfahren stelle ich mir anders vor, als zwischen genervten Lkw-Fahrern unterwegs zu sein, die mit Tempolimit 30 ihre Fracht ans Ziel bringen sollen“, so Schmidt.

Als zweiten Kritikpunkt sieht der Greizer, dass mit der Abstufung der Staats- beziehungsweise auf thüringischer Seite Landesstraße auch die finanzielle Last auf die Kommunen übergeht: „Ständig kämpfen wir damit, dass die Kommunen nicht auskömmlich finanziert sind. Und dann lassen wir uns so eine Kostenfalle überhelfen?“, macht Jens-Holger Schmidt auf die immensen Unterhaltungskosten der Straße aufmerksam, zu der etliche Stützwände sowie Durchlässe gehören. Schon aus finanzieller Verantwortung gegenüber Greiz dürfe man sich auf so ein Abenteuer nicht einlassen. „Auch wenn der Bau eines separaten Radwegs Geld kostet und auch Grunderwerb notwendig ist, geschieht das ja mit den einfacheren Entwurfsstandards eines Radwegs oder des ländlichen Wegebaus, und die Unterhaltungskosten sind auf Dauer niedriger.“, betont Schmidt.

Er fordert darüber hinaus Engagement Thüringens für die neue Ortsumgehung beim Elsterberger Ortsteil Kleingera: „Da darf dann nicht auf den letzten Metern in Greiz Schluss sein.“ Schmidt fordert den Greizer Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) und die Stadtratskollegen auf, sich für leistungsfähige Verkehrsachsen stark zu machen: „Wir müssen über die Landesgrenze hinausdenken.“, so der Greizer.