Greiz begrüßt seine Neugeborenen

Der große Saal der Vogtlandhalle Greiz war am Freitagnachmittag fast vollständig in der Hand junger Familien mit ihren jüngst geborenen Kindern. Grund war der Babyempfang, zu dem die Stadt Greiz zum zweiten Mal nach dem Treffen im vergangenen Jahr eingeladen hatte.

Kinder des Kindergartens Geschwister Scholl zeigten ein Programm. Foto: Tobias Schubert

Mit dem Empfang will die Stadt alle Familien begrüßen, die im vergangenen Jahr ein Kind bekommen haben. Insgesamt 137 neue Greizer wurden nach Angaben von Samuel Sorger aus der Stadtverwaltung Greiz im Jahr 2019 geboren. Rund 75 davon kamen zu der Veranstaltung in der Vogtlandhalle – dazu noch einmal rund 200 Eltern, Verwandte und Bekannte.

Sponsoren ermöglichen Empfang

Das waren leicht mehr als beim ersten Babyempfang im vergangenen Jahr. Die häufigsten Namen in Greiz seien Matteo, Florian und Karl bei den Jungen sowie Luise, Lucie und Charlotte bei den Mädchen gewesen. Der Babyempfang war nur durch die Hilfe von Sponsoren möglich, wie der Greizer Bürgermeister, Alexander Schulze (parteilos), in seiner kurzen Ansprache betonnte. Das sich die Stadt in der vorläufigen Haushaltsführung befindet, konnte sie die Veranstaltung nur durch die Unterstützung zahlreicher Firmen, Einrichtungen und Institutionen ausrichten. So stammte auch der Inhalt der großen Willkommenstüten, die jede Familie erhielt, ausschließlich von Sponsoren. Auch davon habe es in diesem Jahr noch einmal ein paar mehr als im vergangenen Jahr gegeben, freute sich der Bürgermeister.

Tänzer der Greizer Tanzgruppe Tanzunart bei ihrem Auftritt innerhalb des Babyempfangs Foto: Tobias Schubert

Die Bedingungen für junge Familien in Greiz seien gut, so Schulze. Es gebe viele Kindergärten und gute Schulen. Natürlich sehe er noch ein paar Baustellen, etwa bei der Modernisierung von Kindertagesstätten oder bei sicheren und sauberen Spielplätzen. Das zu verbessern, sei für ihn ein Hauptanliegen, versprach er. Die Veranstaltung, ging mit einem Abschlussbild aller Anwesenden zu Ende und wurde von einem Programm der Kinder des Kindergartens Geschwister Scholl und einem Auftritt der Tänzer von Tanzunart umrahmt.