Greiz beseitigt Schneemassen und setzt Parkgebühren aus

Die Greizer Bauhofmitarbeiter befreien Stadt von Schneebergen, hier im Einsatz in der Altstadt.

Greiz. Die Mitarbeiter des Greizer Bauhofes waren in der vergangenen Woche an vielen Stellen der Stadt Greiz unterwegs, um dort die Schneemassen zu beseitigen. Riesige Mengen wurden unter anderem vom Von-Westernhagen-Platz, dem Markt oder dem Parkplatz am Landratsamt gefahren.

Wie der Greizer Bürgermeister, Alexander Schulze (parteilos), informiert, wird zudem von Seiten der Stadt auf die Parkgebühren auf dem Westernhagen-Platz und am Landratsamt verzichtet, bis sich die Wetterlage wieder beruhigt hat. Damit will man die Greizer Händler unterstützen. Er danke den Bauhofmitarbeitern, die zur Zeit rund um die Uhr im Einsatz seien, sagte Schulze, wies aber auch darauf hin, dass es aus finanziellen und personellen Gründen für die Stadt nicht möglich sei, den Schnee überall zu beräumen. Deswegen müsse er auch Hauseigentümern danken, die ihrer Aufgabe in diesem Bereich regelmäßig nachkämen.