Greiz: Brandner kritisiert „Testchaos“

Greiz. AfD-Bundestagsabgeordneter: Kinder nicht brandmarken.

Wie Medien berichten, ist das Chaos, das die Beschaffung von Selbsttests für Kindergärten im Landkreis Greiz betrifft, groß, kritisiert Bundestagsabgeordneter Stephan Brandner (AfD).

So stellte das Landratsamt klar, dass es sich nicht in der Lage sähe, für sämtliche 73 Kindergärten die Tests zu beschaffen. Es bestünde ein Bedarf an etwa 33.500 Tests im Monat für das Personal und die betreuten Kinder.

Regierende überfordert

Brandner macht deutlich, dass dieses Chaos nur eines von vielen Beispielen dafür sei, dass die Regierenden an allen Ecken und Enden vollkommen überfordert seien. Eine zentrale Beschaffung sei deutlich ressourcenschonender als einzelne Beschaffungen. Zudem kritisiert Brandner, dass sogar Kindergartenkinder nun in den „Testwahn“ einbezogen würden: „Es ist eine Schande, was mit den Kinderseelen gemacht wird: auch wenn der Test noch freiwillig ist, kann ein positives Ergebnis das Kind massiv traumatisieren. Kinder dürfen nicht als Krankheitsverbreiter gebrandmarkt werden.“