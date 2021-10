Greiz der Zukunft im Blick

Über die Entwicklung von Greiz in den nächsten Jahren wurde in der Vogtlandhalle gesprochen.

Greiz. Bei Ideen-Werkstatt für das Integrierte Stadtentwicklungskonzept Greiz 2035 ist rege diskutiert worden.

„Es geht um die Frage, wie die Bürgerinnen und Bürger von Greiz in Zukunft leben wollen.“ So führte Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) in die Ideen-Werkstatt für das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) Greiz 2035 ein.

Über die Entwicklung der Ortsteile

Akteure der Stadtgesellschaft, der Vereine, der Stadtpolitik und aus den Ortsteilen diskutierten in der Vogtlandhalle zu den breitgefächerten Themen-feldern der Stadtentwicklung. Es ging um die Entwicklung der Stadtstruktur, um die Gestaltung des Zentrums, um die Entwicklung der Ortsteile, um Freiräume im öffentlichen Raum, um das Bauen in der Zukunft, den Verkehr und andere Formen der Mobilität, um Tourismus und Gastronomie, um Wirtschaft und Innovation, Nahversorgung und soziale Strukturen sowie um die Frage, wie das Wohnen in der Zukunft aussehen soll.

465 Greizer füllen Fragebogen aus

Gemeinsam wurden themenspezifische Ziele und strategische Ansätze für die künftige Entwicklung der Stadt diskutiert; auch erste Maßnahmenideen wurden über-legt.

Bereits im Sommer dieses Jahres hatten die Greizer die Möglichkeit, sich an der Erstellung des ISEK aktiv zu beteiligen. Mittels Fragebogen brachten über 465 Greizer ihre Meinung zur Stadtentwicklung ein und machten deutlich, was sie an ihrer Stadt schätzen und wo sie Potenzial für Verbesserungen sehen.

Grundlage für die nächsten 15 Jahre

Die Ergebnisse der Ideen-Werkstatt werden nun vor der mit der Erstellung des ISEK beauftragten Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen ausgewertet und fließen gemeinsam mit den Erkenntnissen der Bürgerbeteiligung in den weiteren Prozess ein, informiert der Rathauschef.

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept bildet nach seiner Fertigstellung für die nächsten rund 15 Jahre die Grundlage, um zur Umsetzung konkreter Maßnahmen Fördermittel zu beantragen.

Groß scheint das Interesse, die breite Öffentlichkeit an der Diskussion teilhaben zu lassen, allerdings nicht gewesen zu sein. Auch die Presse war nicht zu dieser Runde eingeladen worden.