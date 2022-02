Greiz: Dirk Rohrbach entführt auf Missouri und Mississippi

Die Vogtlandhalle in Greiz.

Greiz. Die Multivisionsschau des Abenteurers ist in der Vogtlandhalle zu erleben.

„Im Fluss“ lautet der Titel einer bildgewaltigen Multivisionsschau, die Dirk Rohrbach an diesem Donnerstag, 17. Februar, ab 19 Uhr in der Greizer Vogtlandhalle präsentiert. „6000 Kilometer auf Missouri und Mississippi durch Amerika“ ist die Veranstaltung untertitelt und bietet einen kleinen Verweis darauf, was zu sehen ist.

Als erster Europäer paddelte Dirk Rohrbach Nordamerikas längste Flüsse von der Quelle bis zur Mündung ab – aus den Rocky Mountains durch die Great Plains und den Mittleren Westen bis in den tiefen Süden zum Golf von Mexiko.

Rund 6000 Kilometer war Rohrbach auf dem Wasser von Missouri und Mississippi unterwegs – und zwar mit einem selbst gebauten Kajak, das sich der Abenteurer in der kalifornischen Wüste selbst gebaut hatte.

„Urige Typen“ getroffen

In Montana stieg er mit Schneeschuhen zur Quelle des Missouri auf und folgte den ersten Wasserläufen für 100 Meilen mit einem Mountainbike, ehe er seine Reise im Boot fortsetzen konnte.

Dabei erkundete der Fotograf und Abenteurer auf Amerikas wichtigsten Lebensadern die vielen kleinen Siedlungen und pulsierenden Metropolen an den Ufern. Er traf auf Nachfahren der Ureinwohner, Musiker, Kapitäne und „River Rats“ – urige Typen, die sich ein Leben ohne den Fluss niemals vorstellen könnten.