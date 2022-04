Greiz: Dreißig Händler bieten gebrauchte Autoteile an

Greiz. Nach zwei Jahren Corona konnte der Teilemarkt wieder auf dem Gelände des Luftsportvereins Greiz stattfinden.

„Mit so großem Besucheransturm haben wir nicht gerechnet und auch nicht mit den dreißig Händlern, die unseren Oldtimer-Teilemarkt erfolgreich werden ließen“, freute sich Katrin Wünscher, Organisatorin und Vorsitzende des Motorsportclubs MC-Greiz im ADAC, auf dem Foto am Stand mit Thomas Proft, der in den zurückliegenden Jahren die organisatorischen Fäden dieser Veranstaltung in der Hand hielt. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause konnte der Teilemarkt wieder wie gewohnt auf dem Gelände des Luftsportvereins Greiz stattfinden.