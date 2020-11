Es läuft. „Wir haben gut was geleistet und unsere Kurve geht steil nach oben“, sagt Chris Schiller, Geschäftsführer der Pflegemanagergesellschaft. „Die Kategorie Durchstarter des ThEX Award passt perfekt zu uns. Wir sind ein junges Unternehmen. Noch keine drei Jahre alt.“

Unternehmer aus Greiz überzeugen

Die beiden Geschäftsführer Alexander Bauch aus Greiz und Chris Schiller aus Zeulenroda haben sich in diesem Jahr für den Thüringer Gründerpreis (ThEX Award) in der Kategorie Durchstarter beworben. Voraussetzungen für diese Kategorie sind zum Beispiel die erfolgreiche Gründung eines Unternehmens, die Etablierung neuartiger Produkte beziehungsweise Dienstleistungen und, dass das Unternehmen sich überdurchschnittlich entwickelt hat. Und man muss jung sein, darf sich nicht schon vor dem 1. Januar 2015 gegründet haben.

Geschäftsführer Chris Schiller (rechts) und Alexander Bauch. Zusammen gründeten sie 2018 die Gesellschaft. Sozialdienstmitarbeiterin bei der Nutzung vom Pflegeplatzmanager.de Foto: Stift, Foto GMM

Die Bewerbung der jungen Firma mit Sitz in Greiz hat die Wertungsjury überzeugt. Die Pflegeplatzmanager Gesellschaft siegt in der Kategorie Durchstartet und wird mit 10.000 Euro geehrt.

„Wir freuen uns sehr über den Erfolg und werden das Geld in das weitere Wachstum investieren. Vor allem in Ostthüringen und dem Vogtland müssen wir noch etwas tun. Andere Regionen sind da schon besser aufgestellt, wie zum Beispiel Plauen“, erzählt Schiller.

Über 30 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen bereits und ist mittlerweile an den vier Standorten Greiz, Jena, Chemnitz und Nürnberg zu finden. Der Hauptsitz wird in Greiz bleiben, sagt Schiller. „Wir haben hier viele tolle Mitarbeiter gefunden, die echt gute Arbeit machen“, schwärmt Schiller von seinen Leuten.

Die Pflegeplatzmanager Gesellschaft arbeitet deutschlandweit. In Sachsen, Thüringen, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg sei man bereits Marktführer. In der Region Plauen nutzen in einem Umkreis von 20 Kilometern bereits über 90 Prozent aller Nahversorger die Plattform. Bei den Rehakliniken sei man aktuell mit dem Aufbau beschäftigt, auch die Kostenträger sollen folgen, erklärt Schiller. Zeitaufwendige Postwege könnten somit der Vergangenheit angehören, ein Datenaustausch würde dann über Pflegeplatzmanager.de erfolgen, erklärt Schiller weitere Entwicklungsschritte.

Derzeit ist die Plattform nur Business-to-Business – für Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und ähnliches. Für den Privatbereich wolle man sich vielleicht in den kommenden Jahren öffnen.

Suche nach der Stecknadel

„Mit unserer Dienstleistung entlasten wir die Fachkräfte. Sozialmitarbeiter an Krankenhäusern müssen nicht mehr die Nadel im Heuhaufen suchen, wenn sie zum Beispiel einen Krankenhaus-Patienten an eine Pflegeeinrichtung vermitteln müssen. Die Pflegeeinrichtungen verzeichnen eine 97- prozentige Auslastung, da kamen bisher 30 bis 40 Anrufe zusammen. Jetzt sucht unser System passgenau das, was benötigt wird. Natürlich steht aber stets der Patientenwunsch an erster Stelle“, erklärt Schiller.

Die beiden Unternehmer – der 37-jährige Chris Schiller und der 34-jährige Alexander Bauch – sind mit ihrer Idee und ihrer Umsetzung sehr erfolgreich. Der ThEX Award ist nicht der erste Preis, den das junge Unternehmen gewinnt. Weitere Auszeichnungen sind unter anderem der dfg Award 2020 (dfg- Dienst für Gesellschaftspolitik) und der silberne Deutsche Digital Award 2019.