Greiz: Eiszapfen an Dächern können gefährlich werden

Wenn es wieder etwas wärmer wird und die Minustemperaturen sich der Null-Grad-Grenze nähern, kann es bei Sonneneinstrahlung an den Dächern zur Eiszapfenbildung kommen. Darauf hat die Freiwillige Feuerwehr (FFW) Greiz ausdrücklich hingewiesen.„Bis Mittwoch war es kalt genug, sodass die Sonne keine Chance hatte, den Schnee auf den Dächern zum Schmelzen zu bringen“, sagt Stadtbrandmeister Heiko Pohle. „Am Rathaus haben wir am Mittwoch mit der Drehleiter einen 80 Zentimeter langen Eiszapfen entfernt.“ Darüber hinaus sei es bisher zu keinen witterungsbedingten Einsätzen der Feuerwehr Greiz gekommen, so der Stadtbrandmeister.

Gegenseitig auf die Gefahr von oben achten

„Doch am Donnerstag sind mir im Stadtgebiet vermehrt Eiszapfen an Häusern aufgefallen, die eine enorme Gefahr für Fußgänger darstellen, wenn sie herunterfallen“, berichtet Heiko Pohle. Diese müssen dringend entfernt werden.

Auch private Hauseigentümer sind dazu verpflichtet, Eiszapfen von Dächern und Dachrinnen zu entfernen, wie der Ordnungsamtsleiter der Stadtverwaltung Zeulenroda, Dietmar Reich,, mitteilt. „Die Eigentümer stehen in der Pflicht und müssen die Eiszapfen entfernen. Wenn es nicht möglich ist, dann sollten sie mit einem Schild darauf hinweisen.“, so der Ordnungsamtsleiter. „Auch die Fußgänger haben eine gewisse Pflicht, der Gefahr aus dem Weg zu gehen und auf sich zu achten“, sagt Reich. „Häuser müssen von den Eigentümern sogar mehrmals am Tag kontrolliert werden.“ Ebenso verhält es sich mit den Schneelasten auf den Dächern von öffentlichen Gebäuden. Der Leiter des Bauhofes Zeulenroda-Triebes, Frank Schneider, berichtet, dass Kontrollen auf den städtischen Dächern durchgeführt werden. Aktuell gebe es keine Gefahr.

Schneemassen werden abtransportiert

In Berga kämpft der Winterdienst indes weiter mit den Schneemassen. „Eiszapfen sind derzeit kein Problem. Seit Mittwoch werden Kreuzungen, Bushaltestellen und Zufahrten zu öffentlichen Einrichtungen von zusammengeschobenem Schnee befreit, der auf eine Freifläche im Gewerbegebiet abtransportiert wird“, sagt Bergas Bürgermeister Heinz-Peter Beyer (parteilos). Ähnlich sieht es in Zeulenroda-Triebes aus. Nicht nur die Fußgänger haben durch den Schnee oftmals nur einen schmal beräumten Fußweg, sondern auch am Fahrbahnrand türmt sich der Schnee meterhoch. In der Landgemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf ist die Lage bezüglich Eiszapfen derzeit noch entspannt. Weil bis zu 40 Zentimeter Schnee liegen, hat die Gemeinde die Schneelast auf Dächern öffentlicher Gebäude prüfen lassen. „Die Prüfung hat ergeben, dass derzeit etwa 35 bis 40 Kilo pro Quadratmeter auf den Flachdächern lasten. Damit sind wir im grünen Bereich“, sagt die Bürgermeisterin der Landgemeinde Petra Pampel(Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit). Bei der Bewältigung der Schneemassen habe die Landgemeinde Unterstützung erhalten von der Teichwolframsdorfer Agrar GmbH. „Sie haben mit ihren Fahrzeugen die Beräumung der Waldautobahn unterstützt“, sagt sie. „Wir wussten ja, dass es stark schneien würde, doch die Menge der Schneemassen hat uns dann doch überrascht.“ Seit Mittwoch würden Schneeberge in Kreuzungsbereichen und Einmündungen abtransportiert und auf Felder und Lagerflächen gekippt.

Zähne zusammenbeißen in Hohenleuben

Hohenleubens Bürgermeisterin Stefanie Soch (parteilos) sagte: „Jetzt heißt es Zähne zusammenzubeißen“. In der Stadt spart man sich zum aktuellen Zeitpunkt das Geld, welches der Abtransport der Schneelasten kosten würde. „Wir brauchen das Geld dringend, damit die Stadt nicht in die Haushaltssicherung rutscht“, sagt die Bürgermeisterin.