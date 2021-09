In Greiz sollen zusätzliche Ausgaben bewilligt werden.

Greiz. Der Haupt- und Finanzausschuss tagt am kommenden Mittwoch.

Zur nächsten Sitzung des städtischen Haupt- und Finanzausschusses wird am Mittwoch, 15. September, ab 17 Uhr in das „10arium“ in der Greizer Naumannstraße eingeladen.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem eine überplanmäßige Ausgabe zur Mitfinanzierung der „Ergänzungssatzung Am Waldholz“ sowie zwei weitere überplanmäßige Ausgaben für den Straßenwinterdienst und eine Baumaßnahme am Kindergarten Reinsdorf.