Greiz erhält neue Ladesäule für E-Autos

Von Tobias Schubert

Greiz. Wer mit einem E-Auto in Greiz unterwegs ist und sieht, dass sein Akku zur Neige geht, soll es in Zukunft einfacher haben, wieder in Fahrt zu kommen. Dafür gibt es seit Kurzem auf dem Parkplatz am Kreisverkehr Greiz eine neue Ladesäule, durch die ein technisch veraltetes Modell an der selben Stelle ersetzt wird. Aufgebaut hat sie die Energieversorgung Greiz.

Die Ladesäule verfügt über zwei Ladepunkte, die mit jeweils 22 Kilowatt die doppelte Leistung der alten Ladesäule liefern, sagt der Geschäftsführer der Energieversorgung, Ronny Stieber. Es können also gleichzeitig zwei Fahrzeuge auf einmal geladen werden. Zuvor gab es nur einen Ladepunkt. Finanziert wurde das Projekt über die Energieversorgung Greiz, die wiederum eine Förderung vom Land Thüringen bekam.

Benutzen kann man die Ladesäule auf zwei verschiedenen Wegen. Zum einen über Ladekarten, die beispielsweise vom Stromanbieter bereitgestellt werden. Auch die Energieversorgung Greiz plant laut Stieber bald einen Tarif anzubieten, in dem auch eine Ladekarte enthalten sein soll. Zum anderen gibt es eine App für Smartphones, die einen ähnlichen Zweck verfolgt. Über einen sogenannten QR-Code an der Ladesäule, kann man die App herunterladen. Die Bezahlung erfolgt in diesem Fall über Kreditkarte oder den Internetzahlungsdienst Paypal.

Die Abrechnung erfolgt nicht mehr per Zeit sondern per verbrauchter Kilowattstunde. Für zwei Stunden ist das Parken zwischen 8 und 17 Uhr kostenlos, in der Nacht die ganze Zeit. Eine Kilowattstunde kostet 30 Cent, das liege noch unter dem Durchschnittspreis des Haushaltsstromes, sagt der Energieversorgungs-Geschäftsführer. Verwendet werde ausschließlich Ökostrom.

Das neue Angebot soll sich nicht nur an Greizer richten, sondern vornehmlich auch an Touristen, die zum Beispiel die Zeit eines Besuchs im Sommerpalais nutzen, um ihr Auto auf dem Parkplatz zu laden. Das ist wohl auch nötig, denn E-Autos sind im Landkreis Greiz bisher kaum vertreten. Wie eine Nachfrage beim Landratsamt Greiz ergibt, gab es zum Stichtag 31. Oktober 2020 lediglich 143 reine E-Fahrzeuge im Landkreis bei 64.650 zugelassenen Pkws insgesamt.

