„Greiz erleben“ und OTZ erzeugen gemeinsam viel Aufmerksamkeit für die Stadt

Greiz. Gemeinsam mehr erreichen für Greiz mit Suppenfest und Bekanntgabe des Vereins des Jahres

Der Verein „Greiz erleben“ hat in einer ersten Zusammenkunft nach dem Greizer Suppenfest ein durchweg positives Fazit gezogen. In einer sehr angenehmen Atmosphäre, die auch Vereine und Besucher bestätigt hätten, gingen etwa 1000 Liter Suppe über den Tresen und spülten Geld in die Vereinskassen.

Auch die Bekanntgabe des „Vereins des Jahres 2023“ gemeinsam mit der Ostthüringer Zeitung habe hervorragend ins Bühnenprogramm an diesem sonnigen Septembertag gepasst. Beide Aktionen – der „Verein des Jahres“ und die Wahl des Suppenkönigs – seien dem Vereins-Motto „Gemeinsam mehr erreichen“ mehr als gerecht geworden. „Damit haben sich zwei Attraktionen in der Stadt Greiz gefestigt, die von Vereinen und Bevölkerung mit großer Aufmerksamkeit und Interesse wahrgenommen werden“, so eine Mitteilung.

Verein „Greiz erleben“ bedankt sich bei allen Vereinen, Sponsoren, der Greizer Freizeit- und Dienstleistungsgesellschaft und bei der Stadt Greiz „für die hervorragende Unterstützung zum Greizer Suppenfest. Wir freuen uns auf eine weitere Unterstützung im nächsten Jahr, wenn es am 14. September wieder heißt: Wer wird Suppenkönig, und wer wird Verein des Jahres 2024“.