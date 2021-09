Greiz: Extra-Busse nach „Sekt in the City“

Greiz. Diese zusätzlichen Fahrten gibt es.

Aufgrund der Veranstaltung „Sekt in the City“ am Freitag, 3. September, bietet die Personen- und Reiseverkehrs GmbH Greiz zusätzliche Fahrten am Abend an:

Um 22.29 und 23.49 Uhr vom Greizer Rathenauplatz nach Reißberg über Pohlitz – Heinrichshöhe – Aubachtal – Schönfeld, Adelheid – Irchwitz.

Zudem um 22.55 und 0.19 Uhr vom Rathenauplatz nach Obergrochlitz über Moschwitz – Untergrochlitz – Gommla.

Schließlich noch um 0.19 Uhr vom Rathenauplatz nach Dölau – Elsterberg.

Die Haltestelle Puschkinplatz könne wegen der Veranstaltung ab 18 Uhr nicht mehr angefahren werden. Es werde darum gebeten, ersatzweise die Haltestellen Rathenauplatz, Vogtlandhalle und Bruno-Bergner-Straße zu nutzen.