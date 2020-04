Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Greiz: Fotosuche im Internet jetzt möglich

Gerd Richter gestaltet den neuen Internetauftritt des Greizer Fotoclubs. Zu einer Fotopirsch der besonderen Art lädt dieser nun online ein.

Auf der Webseite des Vereins www.fotoclub-greiz.de stellen die Mitglieder ihre geplanten Projekte samt Fotografien vor, die sie aufgrund der momentanen Situation der Öffentlichkeit nicht live in Ausstellungen präsentieren können. Dabei handelt es sich unter anderem um die vorbereitete Ausstellung in der Greikantine, in der Wolfgang Baumgarten in seinen Werken auf eine Reise nach Namibia einlädt.