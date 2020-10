Greiz: Handarbeitstag und Buchbasar locken Gäste

Die Vogtlandhalle in Greiz.

Greiz. Zu der Traditionsveranstaltung an der Vogtlandhalle gibt es ein vielfältiges Angebot.

Das Greizer Neustadtfest zum Tag der Deutschen Einheit musste aufgrund der Corona-Krise abgesagt werden. Allerdings findet in der Vogtlandhalle am Samstag von 10 bis 17 Uhr der traditionelle Handarbeitstag statt, organisiert von der Vogtlandhalle und der Inhaberin des Geschäftes „Meine Masche“, Christa Kausch, der in diesem Jahr durch die Bibliothek und die Tourist-Information mit einem Bücher- und Medienverkauf erweitert wird.

Zu sehen und zu kaufen gibt es Exponate aus den verschiedensten Handarbeits- und Handwerksbereichen, heißt es. Die Palette reiche von Häkel-, Stick-, Strick- und Näharbeiten, über Gefilztes und Keramik bis zu Holzarbeiten. Mit dabei seien unter anderem der Frauenverein „Maxi“ aus Waltersdorf, der Frauenverein Teichwolframsdorf, Ines Münzner vom Museums- und Ferienhof in Waltersdorf, die „Rabenschwestern“ aus Schleiz, der Verein „Viel Farbe in Grau“, der Förderverein der Vogtlandhalle, Heiko Kaul, Gabi Buchmeier und eben Christa Kausch mit einem Sortiment aus ihrem Geschäft.

Die Mitarbeiterinnen der Bibliothek und der Tourist-Information Greiz hielten für alle Leseratten, Sammler und Interessenten eine große Auswahl aus ihren Restbeständen von Büchern, CDs und vielem weiteren zum Stöbern und Kaufen bereit.

Für das leibliche Wohl sorgten auf dem Vorplatz der Vogtlandhalle Stephan Roth von „Angels´share“ mit seinem Getränkewagen und die Fleischerei Welz. Der Eintritt sei frei, Maskenpflicht bestehe.