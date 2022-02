Greiz: Handwerkskammer ruft zu Wettbewerb auf

Zwei junge Sportler beim Budo-Lehrgang in Gera, wo auch Aikido gelehrt wurde. Die Handwerkskammer will Aktionen wie diese durch einen neuen Wettbewerb unterstützen.

Gera/Greiz/Zeulenroda-Triebes. Gemeinsam mit den Sportvereinen der Region soll die Nachwuchsgewinnung gefördert werden.

Die Handwerkskammer für Ostthüringen ruft für Ostthüringer Sportvereine die Aktion „Dein Verein – Ostthüringen bewegen“ ins Leben. Das teilte die Kammer nun mit.

Damit solle ab sofort der Fokus auf die Nachwuchsabteilungen in den Ostthüringer Sportvereinen gelenkt werden.

OTZ-Newsletter für den Landkreis Greiz Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Gerade während der Corona-Pandemie haben viele Sportvereine darunter gelitten, dass Kinder und Jugendliche zu wenig sportliche Aktivitäten in Anspruch nehmen konnten. Die Sportvereine hatten zudem einen Mitgliederverlust zu verzeichnen. Gesundheitsvorsorge durch sportliche Aktivitäten rückte für viele Jugendliche in den Hintergrund“, schreibt die Handwerkskammer in der Mitteilung.

So wie Sportvereine zu kämpfen hätten, suche auch das Handwerk dringend Nachwuchs. „Handwerk und Sport ist eine ideale Kombination, werden doch in beiden Bereichen die gleichen Eigenschaften in den Mittelpunkt gerückt: Ehrgeiz, Ausdauer, Willen, Erfolg, Engagement, Gemeinschaftssinn und nicht zuletzt Fitness und Gesundheit“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Es winken Preise

Mit der Aktion wolle man den Sportvereinen in Ostthüringen eine Plattform bieten, um für den Nachwuchs in ihren Sportabteilungen zu werben und die Jugendlichen für ihre Vereine, die unterschiedlichen Sportarten sowie sportliche Betätigung zu begeistern, sagt Karsten Sachse, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Ostthüringen.

Und so geht es: Die Vereine stellen eine jeweilige Jugendabteilung ihres Vereines kurz vor – von A wie Aikido über H wie Hockey bis Z wie Zehnkampf – jede Sportart ist willkommen.

Was macht die Sportart für Jugendliche so interessant? Was zeichnet die jeweilige Jugendabteilung aus? Welche Erfolge konnten bereits erzielt werden? Gibt es auch Engagement über den Sport hinaus? Die Handwerkskammer interessiere die ganze Geschichte. „Zeigt mit Leidenschaft und Herzblut auf, was die jeweilige Jugendabteilung so besonders macht“, ruft sie auf. Aussagekräftiges Bildmaterial – Fotos und/oder Videos – sowie Kontaktdaten für interessierte Jugendliche und deren Eltern seien von Vorteil.

Alle Beiträge würden redaktionell aufbereitet und anschließend im Internet auf der Wettbewerbsseite www.hwk-gera.de/deinverein veröffentlicht. Gleichzeitig stelle die Handwerkskammer sie den Vereinen zu ihrer Verwendung und Verbreitung kostenfrei zur Verfügung. So erzielten die Vereine die Aufmerksamkeit, die ihnen gebührt.

Unter allen eingesandten Beiträgen sollen am Ende sechs vorgestellte Jugendabteilungen und Sportarten ermittelt werden, die sich jeweils über sportart-spezifische Bekleidung und Materialien im Wert von bis zu 1000 Euro freuen können.

Die Vereinsvorstellung kann bis zum 30. Juni an die Mail-Adresse deinverein@hwk-gera.de geschickt werden. Die mitgesandte Datenmenge darf acht Megabyte nicht überschreiten. Infos: www.hwk-gera.de/deinverein