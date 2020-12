Greiz. Hochzeiten stehen in der Corona-Pandemie unter einem besonderen Vorzeichen.

Gab Bräutigam Sven König-Frigo (26) oder Hündchen Blume der Braut Leandra Frigo (22) nach der Trauung den ersten Kuss? Natürlich der Bräutigam und das bereits nach dem „Ja“-Wort und dem gegenseitigen Anstecken der Ringe im Trausaal in der Alten Wache in Greiz. Corona-Blog: Neuinfektionen in Thüringen auf Höchststand