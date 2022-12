Greiz: Insgesamt 10.000 Euro für soziale Projekte

Die beiden Sparkassenvorstände Sören Albert (links) und Hendrik Ziegenbein übergaben Tierheimleiterin Elke Becker (zweite von rechts) und Mitarbeiterin Heike Franz bereit Anfang September einen symbolischen Scheck in Höhe von 2500 Euro.

Gera/Greiz. Sparkasse Gera-Greiz spendet an Geraer Tafel sowie das Greizer Tierheim und den Kreisverband Greiz des Deutschen Roten Kreuzes.

Die Sparkasse Gera-Greiz verzichtet auch in diesem Jahr auf Weihnachtsgeschenke an Kunden und Geschäftspartner. Stattdessen werden soziale Projekte in der Stadt Gera und im Landkreis Greiz unterstützt. Dies geht aus einer Mitteilung hervor.

Die Geraer Tafel erhält 5000 Euro, mit je 2500 Euro sind der Tierschutzverein Greiz und Umgebung und das Kreisverband Greiz des Deutschen Roten Kreuzes bedacht worden.

Zwei Tage vor Heiligabend erfolgte die symbolische Scheckübergabe bei der Geraer Tafel. „Wir wollen über das ganzjährige Förderengagement unserer Sparkasse und ihrer zwei Stiftungen für Soziales, Kultur, Sport, Bildung, Umwelt- und Landschaftsschutz hinaus zu Weihnachten ein Signal setzen, dass uns das ehrenamtliche Engagement wichtig ist. In Vereinen wird von engagierten Menschen eine wertvolle Arbeit geleistet. Das stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt“, betont Vorstandschef Hendrik Ziegenbein. „Dass unter schwieriger gewordenen Bedingungen soziale Angebote gesichert und weitergeführt werden, verdient unsere Anerkennung und Unterstützung“, ergänzt Vorstandsmitglied Sören Albert.

Die Geraer Tafel mit über 45 ehrenamtlich Engagierten ist montags bis sonnabends für sozial bedürftige Menschen da. Für Kinder werden in dieser Woche kleine Weihnachtsüberraschungen ausgegeben. red