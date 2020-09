Greiz kauft ein neues Löschfahrzeug

Mit der Sanierung des Greizer Rathauses soll noch in diesem Jahr begonnen werden.

Als Punkt fünf stand auf der Tagesordnung der 12. Beratung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwochnachmittag die überplanmäßige Ausgabe für den Kauf eines Löschfahrzeuges. Im Haushaltsplan 2020 der Stadt Greiz waren bereits 210.000 Euro eingeplant. 234.000 Euro kostet jedoch das neue Löschfahrzeug. Für die überplanmäßige Ausgabe von 24.000 Euro gab es Einstimmigkeit. Die Deckung werde durch Minderausgaben in den Haushaltsstellen Elektronische Datenverarbeitung und Brand- und Katastrophenschutz/Sachen des Anlagevermögens gesichert. Das neue Löschfahrzeug werde in der Stadtteilfeuerwehr Greiz-Obergrochlitz zum Einsatz kommen.