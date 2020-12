Greiz: Leitungen aus den 1970er Jahren werden erneuert

Die Arbeiten des Zweckverbandes Taweg am Hochbehälter in Greiz-Pohlitz und der Zaschbergstraße.

Greiz. Der Zweckverband Taweg erneuert Leitungen in Pohlitz. Es gibt teilweise Versorgungsunterbrechungen am 15. und 17. Dezember.

Die Bauarbeiten am Hochbehälter in Greiz-Pohlitz und in der Zaschbergstraße sind kaum zu übersehen. Sperrzäune sind aufgebaut, schweres Gerät ist vor Ort, was auch die Aufmerksamkeit eines Pohlitzer Lesers erregte. Ob wir nicht einmal in Erfahrung bringen könnten, was dort gebaut wird und wie lange, wollte er wissen. Wie haben bei Ines Watzek, Geschäftsleiterin des Zweckverbandes Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Weiße Elster/Greiz (Taweg), nachgehakt.