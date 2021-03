Greiz: Leuchtschrift weist auf Vogtlandhalle-Jubiläum hin

Das Team der Greizer Vogtlandhalle macht mit großer Leuchtschrift auf das zehnjährige Bestehen aufmerksam, das coronabedingt nicht groß gefeiert werden kann. Die Party soll im August nachgeholt werden, dann im Goethepark. Viele Passanten erfreuen sich derweil an der Ausstellung des Fotoclubs Greiz in den Fensterfronten des Hauses, die das Entstehen der Kultureinrichtung von der Grundsteinlegung bis zur Einweihung am 18. März 2011 dokumentiert.