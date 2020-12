Greiz: Mit Fürstenglut in Weihnachtsstimmung - Geheimrezept für Glühwein

Romantisch geht es jedes Jahr bei der Fürstenweihnacht zu. Weihnachtliche Düfte strömen durchs Untere Schloss, das hübsch geschmückt ist. Seit 2005 gibt sich auch der reußische Hofstaat, gekleidet in historische Kostüme, die Ehre. Das ehemalige Residenzschloss der Fürsten wird zum lebendigen Schauplatz der Geschichte.

Museumsleiter Rainer Koch hat lange überlegt, ob und in welcher Form er die Fürstenweihnacht auch im Corona-Jahr durchführen kann. Eine Variante im Freien, vielleicht auf dem Oberen Schloss, schwebte ihm vor. Doch der erneute Lockdown machte ihm da einen Strich durch die Rechnung.

"Dieses Jahr ist alles anders und der gesamte Hofstaat ist wie bei Dornröschen, dem berühmten Märchen der Brüder Grimm, in einen Tiefschlaf gefallen – allerdings hoffentlich nur bis zum nächsten Weihnachtsfest", so Koch.

Rezept für Fürstenglut-Glühwein

Doch der Museumschef hat sich etwas überlegt, um wenigstens ein bisschen "Fürsten"-Weihnachtsstimmung zu verbreiten: Er verrät sein Geheimrezept fürs Fürstenglut. Dieser Glühwein wird jedes Jahr extra für die Fürstenweihnacht gezaubert. "Nehmen Sie sich bitte auch in diesen unsicheren Tagen etwas Zeit zum Genießen, bereiten Sie ihren Lieben dieses museale Weihnachtsgeheimnis und freuen Sie sich schon heute auf die nächste romantische Fürstenweihnacht", so sein Appell.

Grundlage für den Glühwein ist ein Rotwein in guter Qualität. Er sollte Kraft und Tiefe besitzen. Koch empfiehlt einen Spätburgunder oder Zweigelt.

Und so wird es gemacht: Etwas Wasser in einen ausreichend großen Topf füllen und folgende Zutaten dazu geben (bezogen auf eine Flasche Wein 0,75 Liter): acht bis zehn Kardamomkerne, vier Scheiben Ingwerwurzel, von der Haut gereinigt, in Scheiben geschnitten, drei Anissterne, drei Stangen Zimt, sechs bis acht Nelken, eine Vanilleschote (geschlitzt), eine halbe Orange (mit Schale – gereinigt, geviertelt oder in Scheiben), zwei Esslöffel Honig. Dieser Sud wird nun mindestens fünf Minuten sprudelnd gekocht.

Liebevolle Gedanken wichtigste Zutat

Erst jetzt wird der gute Wein hinzugefügt und nur erhitzt – er darf nur heiß sein, auf keinen Fall kochen. Jetzt kann nach Bedarf mit Honig nachgesüßt werden. Wenn der Glühwein seine ideale Würze erreicht hat, den Wein durch ein Sieb gießen, denn die Nelken würden ihn sonst „verbittern“. "Und vergessen Sie nicht - liebevolle Gedanken sind die wichtigste Zutat", betont Rainer Koch.