Greiz: Multimediale Lesung in der Siebenhitze

Greiz. Der Autor Geralf Pochop liest aus seinem neuen Buch, das von den Wirren der Nachwendezeit handelt.

Der Autor und Zeitzeuge Geralf Pochop liest am Samstag, 13. November, in der Greizer Siebenhitze aus seinem neuen Buch „Zwischen Aufbruch und Randale. Der wilde Osten in den Wirren der Nachwendezeit“.

Mit einer Performance aus Erzählung, Lesung, Bildspots, Leidenschaft, Film-Dokumenten sowie einem Live-Musiker präsentiert Pochop in einem Kulturprogramm Erinnerungen an den Mauerfall und Erlebnisse in den darauffolgenden chaotischen Zeiten des Umbruchs, heißt es in einer Mitteilung zur Lesung.

Die Veranstaltung werde gefördert vom Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend, im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie Leben!“.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Fälle werde die Lesung als 2G-Veranstaltung stattfinden. Der Zugang ist also nur für geimpfte und genesene Personen mit einem entsprechenden Nachweis gestattet. Start der Lesung ist um 19 Uhr, der Einlass beginne ab 18 Uhr in der Siebenhitze 51. Der Eintritt sei frei.

Um eine Anmeldung per E-Mail an siebenhitze@riseup.net werde gebeten.