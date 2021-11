Greiz. Gesammelt wird für den Hilfstransport Greiz-Brest.

Wie die Leiterin der DAK-Servicestelle in Greiz, Katrin Langenbach, mitteilt, können ab sofort und bis zum 17. Dezember wieder die Pakete und Päckchen für bedürftige Kinder „unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften in unserem Servicezentrum in der Marienstraße 1 bis 5 abgegeben werden“, die für den Hilfstransport Greiz-Brest gedacht sind.

Schon seit vielen Jahren arbeiten die beiden Organisationen zusammen.