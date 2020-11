Greiz-Pohlitz: Stille Ehrung zum Volkstrauertag

Anlässlich des Volkstrauertages am Sonntag legte die Stadtverwaltung Greiz am Denkmal in Pohlitz ein Gesteck nieder. Wegen der aktuellen Corona-Lage musste in diesem Jahr auf die vorgesehene öffentliche Gedenkfeier verzichtet werden.

Das Denkmal am Schulplatz wurde 1923 eingeweiht und trägt die Namen von 176 Pohlitzer Gefallenen des Ersten Weltkrieges.

Im Jahr 1991 erweiterte man das Andenken durch Ergänzung der Jahreszahlen 1939-1945 auch auf die Toten des Zweiten Weltkrieges. Regelmäßig kümmert sich die Stadtverwaltung um 20 Denkmale für Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Darunter befinden sich fünf Kriegsgräberstätten, an denen insgesamt 390 Kriegsopfer bestattet sind.

An allen Denkmalen führten die Beschäftigten des Bauhofes vor dem Volkstrauertag zusätzliche Pflegearbeiten durch.