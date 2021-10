Greiz: Preisgeld für neue Mitgliedershirts

Blick in den Greizer Garten von Vereinsmitglied Rolf Falke.

Greiz. Wahl zum Verein des Jahres 2021: Die Bonsaifreunde brauchen neue Vereinskleidung.

Wenn die Bonsaifreunde Greiz das Preisgeld des Wettbewerbs „Verein des Jahres“ gewinnen, dann wollen sie es in erster Linie in neue Vereinskleidung, vor allem neue T-Shirts, investieren. Da in den vergangenen Monaten und Jahren einige neue Mitglieder dazugekommen sind, seien diese dringend nötig, sagt der Vorsitzende der Bonsaifreunde, Bernd Baldrich.

Zudem wolle man daraus gerne zumindest einen Teil des nächsten Sommer- und Weihnachtsfestes bezahlen, die pandemiebedingt ausfallen mussten und die man endlich nachholen möchte.

OTZ-Newsletter für den Landkreis Greiz Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wenn dann noch etwas übrig bleibe, dann will man auch einen kleinen Teil dafür verwenden, um zum Beispiel Besuche von anderen Ausstellungen zu finanzieren, die die Bonsaifreunde regelmäßig unternehmen, um im Kontakt mit anderen Freunden des Hobbys zu bleiben, sich Anregungen zu holen oder einfach nur, um sich mit anderen Interessierten auszutauschen.

Aber selbst wenn es mit dem ersten Platz nicht klappt, sind die Bonsaifreunde schon über den Beitrag glücklich, den alle teilnehmenden Vereine erhalten. „Für einen kleinen Verein wie unseren ist das auch schon eine Menge Geld“, sagt Bernd Baldrich.