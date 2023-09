Greiz. Den Einsatzkräften wurde zunächst ein Bungalowbrand in der betreffenden Gartenanlage gemeldet.

Am Donnerstag wurde um 19.37 Uhr ein Bungalowbrand in der Gartenanlage Goldene Höhe in Greiz-Obergrochlitz gemeldet. Als die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Obergrochlitz, Rettungsambulanz und Polizei anrückten, mussten sie feststellen, dass die offensichtlich größere Rauchwolke durch das Verbrennen von Holz in einer großen Feuerschale in einem der Gärten entstand.