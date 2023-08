Greiz: Robotik für die Generation von morgen

Greiz. Das „Mi(n)tmachlabor“ Sensor Space hat am Donnerstag im Sommerbad Station gemacht.

Der siebenjährige Leo zeigt seinen Zahnbürstenroboter, den er dank des „Mi(n)tmachlabors“ Sensor Space am Donnerstag im Sommerbad bauen konnte. Das Labor möchte „die Generation von morgen“ mit Sensorik, Robotik und verwandten Themen (auch etwa erneuerbare Energien) in Kontakt bringen, wie Leiter Gábor Básch sagte. Der Zahnbürsten-Roboter etwa wird durch einen Motor betrieben, der die Borsten zum Vibrieren und den Roboter zum Bewegen bringt. Durch Streichen der Borsten kann man ihn auch programmieren und Schnelligkeit und Richtung bestimmen. Sensor Space kommt vom Tridelta-Campus in Hermsdorf und wird von mehr als 30 Firmen dort unterstützt. Hilfe kommt auch von anderen Unternehmen, etwa aus dem Landkreis Greiz.