Greiz: Rückenbeschwerden häufigste Ursache für Krankschreibung

Greiz. Beschäftigte aus dem Landkreis Greiz fallen häufiger aus als im Bundesdurchschnitt.

Beschäftigte aus dem Landkreis Greiz waren im vergangenen Jahr im Durchschnitt 21,9 Tage krankgeschrieben. Der Thüringer Durchschnitt liegt ebenfalls bei 21,9 Tagen.

Das bundesweite Mittel von 18 Tagen wird hingegen deutlich überschritten, wie Auswertungen der Barmer Krankenkasse ergeben haben. Der Krankenstand für das Jahr 2020 im Kreis Greiz betrug somit sechs Prozent. Statistisch gesehen fehlten also an jedem Arbeitstag sechs von 100 Beschäftigten krankheitsbedingt in den Unternehmen der Region.

„Im Vergleich zum Jahr 2019 gibt es einen klaren Anstieg bei den Krankschreibungen“, sagt Jens Müller, Geschäftsführer der Barmer Krankenkasse im Landkreis Greiz. Um 1,1 Tage sei die durchschnittliche Zahl der krankheitsbedingten Fehltage angestiegen.

Mehr tun für die Gesundheit

Aus seiner Sicht sollten die Zahlen Anlass für jede und jeden Einzelnen sein, mehr für die eigene Gesundheit zu tun. Auch den Arbeitgebern in der Region komme eine wichtige Rolle dabei zu. Angebote zur Gesundheitsförderung, sowohl im privaten als auch im betrieblichen Umfeld, gebe es genug.

Rückenbeschwerden sind im Landkreis Greiz die häufigste Ursache für Krankschreibungen. Den Barmer-Auswertungen zufolge ist die Zahl der Fehltage wegen Rückenleiden zuletzt von 4,9 auf 5,6 Tage angestiegen.

Mit Blick auf psychische Leiden ist der Durchschnittswert im Landkreis binnen eines Jahres um rund 35 Prozent angestiegen, von 2,5 Tagen im Jahr 2019 auf 3,4 Tage im vergangenen Jahr. Wegen Atemwegserkrankungen fehlten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Schnitt 3,1 Tage.

Die Gesundheitsreports informieren über das Arbeitsunfähigkeitsgeschehen der bei der Barmer versicherten Erwerbstätigen. Sie geben Aufschluss über die mittlere Erkrankungsdauer pro Krankheitsfall sowie über die häufigsten Erkrankungen, heißt es.