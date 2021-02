Greiz: Sport im Verein fördert sozialen Zusammenhalt

„Wir hoffen, dass wir baldmöglichst wieder Sport machen können“, sagt Jan Koschinsky, Vorsitzender des Kreissportbundes Greiz. Auch deshalb wird jetzt geplant. Einstimmig sind die Verantwortlichen der Meinung, dass die Landespolitik endlich erkennen muss, wie wichtig eine sportliche Betätigung in den vereinen für die Kinder ist.

Gefördert wird durch die Vereinsarbeit aber auch der soziale Zusammenhalt, der durch die Schließungen der Sportanlagen aufgrund von Corona zur Zeit lahm gelegt ist. So wird nicht nur die Zusammenarbeit mit den Schulkoordinatoren gesucht, auch mit den Bürgermeistern der Städte und Kommunen. Jan Koschinsky ist überzeugt, dass die meisten Bürgermeister des Landkreises Greiz erkannt haben, wie wichtig Sport und die Jugendarbeit im Sport sind. Dabei spricht Jan Koschinsky nicht nur die Bürgermeister an, auch jeder einzelne Bürger sollte sich fragen, was er für seine Stadt, Gemeinde machen möchte. Wichtig sei, dass sich jeder Bürger in den Vereinen und Clubs organisiert und so für die Zukunft der Kinder und Enkel einsteht.

„Wir denken positiv und hoffen das wir bald wieder Veranstaltungen durchführen können“, sagt der Vorsitzende des Kreissportbundes. Ein wichtiges Zeichen will in diesem Jahr wieder der Kreissportbund mit dem Bummisportabzeichen setzen. Hundert Mädchen und Jungen waren in den vergangenen Jahren beim Bummisportfest dabei, haben großen Eifer und Freude investiert und sportliche Bestleistungen gezeigt. Das Bummisportabzeichen ist auch für die Jüngsten ein wichtiger Schritt hin zur Freude an sportlicher Betätigung“, so Jan Koschinsky. Als weiteres Highlight soll der Wettkampf um sportlichste Schule ins Leben gerufen werden. Attraktive Preise winken den teilnehmenden Schulen. Ein Höhepunkt in diesem Jahr sollen auf alle Fälle die Wettkämpfe um die sportlichste Schule werden. Die möchte der Kreissportbund in diesem Jahr küren. Den Teilnehmern winken attraktive Preise. Die Mittel dafür wurde von allen Fraktionen des Kreistages des Landkreises Greiz genehmigt. Dafür ein großes Dankeschön, so Koschinsky.