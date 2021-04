Greiz: Sprachanimateurin kommt virtuell in jedes Haus

Greiz. Tschechisch-Projekt der Euregio Egrensis für Mädchen und Jungen der Kindergärten.

Not macht erfinderisch. Das erlebte in den letzten zwölf Monaten auch die Sprachanimateurin der grenzüberschreitenden Arbeitsgemeinschaft Euregio Egrensis.

Eigentlich sollte die Tschechin Pavlína Kellerová deutschen Kindern ihre Muttersprache näher bringen. Doch Corona wollte das anders: Die Kindergärten waren geschlossen. Also verlegte die junge Frau kurzerhand ihre Tschechischstunden ins häusliche Wohnzimmer. So kann sie dort jedes Kind virtuell besuchen.

Vor der Kamera steht jedoch nicht nur Kellerová. Auch ihre kleinen Helfer machen mit: Das Osterhäschen, eine kleine Maus, ein dicker Pfannkuchen, die Küchenkatze oder der Maulwurf im Gemüsegarten. Die Zuschauer lernen einige alltägliche Begriffe und Redewendungen, wie sie unsere tschechischen Nachbarn verwenden. Und nebenbei gibt es Rezepte, Traditionen und anderes Wissenswerte.

Ein verlorener Handschuh

In dem jüngsten Beitrag stellt sie das Märchen vom verlorenen Handschuh vor. Als der Opa seinen Handschuh im verschneiten Winterwald verliert, dauert es nicht lange, bis die Tiere das wohlig-warme Kleidungsstück entdecken und es auf der Suche nach Schutz vor der klirrenden Kälte beziehen. Und so finden eine Maus, ein Frosch, ein Hase, ein Fuchs und sogar ein Bär nacheinander Platz und ein Zuhause in dem Fäustling.

Doch damit nicht genug, denn Kinder sollen sich auch bewegen. Aus diesem Grund nutzt Pavlína die Namen der Tiere und führt mit ihnen entsprechende Übungen durch. Die Bewegungen sind für Groß und Klein geeignet. A

Die Videos „Ein Märchen für kalte Tage und das warme Herz“ gibt es auf Deutsch und Tschechisch. So können deutsche und tschechische Kinder mit Pavlína Kellerová die Nachbarsprache üben. Die Sprachanimateurin empfiehlt, jedes Video mehrmals pro Woche anzusehen, damit die Kinder den Inhalt verinnerlichen können. Ab dem zweiten Mal könne man aktiv mitmachen.

Für deutsche Kinder zum Tschechischschnuppern: www.euregioegrensis.de.