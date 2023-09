Greiz: Streuobstwiesen sind eine Kostbarkeit für Artenvielfalt

Greiz. Die Mitglieder vom Naturschutzbund Greiz erklären, was der Unterschied zwischen einer Streuobstwiese und einer Obstbaumplantage ist und warum man alte Obstbäume nicht fällen sollte.

Häufig hört man das Wort Streuobstwiese, wenn es um Naturschutz geht. Was ist das Besondere an ihr und wieso sind diese Wiesen so wichtig? Der Nabu Greiz erklärt:

Im Unterschied zu einer Obstplantage stehen auf einer Streuobstwiese hochstämmige Bäume alter Obstarten und Obstsorten in relativ großem Abstand zueinander. Die Bäume haben meist ein unterschiedliches Alter. Dagegen stehen auf Obstplantagen gleichaltrige, niedrige Bäume einer Sorte sehr dicht und in engen Reihen. Diese Bäume sind sehr anfällig gegenüber Krankheiten und Insekten, weshalb sie mehrmals im Jahr mit Pestiziden und Insektiziden besprüht werden müssen.

Bäume auf der Wiese sind robuster

Auf einer Streuobstwiese haben die Bäume Platz. Sie sind robust und nehmen von einem Insektenbefall nicht viel Schaden, weil unterschiedliche Sorten gepflanzt sind. Gegen Insekten und Krankheiten, die sie schwächen könnten, kann es viele natürliche Helfer geben, wenn man sie lässt. Die Streuobstwiesen werden zur Heugewinnung oder als Weide genutzt. Dadurch verbuschen sie nicht. Solche Flächen unterscheiden sich von Wald erheblich.

Freie Wiesen, die nicht künstlich gedüngt, gemulcht oder gegüllt werden, gibt es immer weniger, alte dicke Obstbäume ebenso. Viele Lebewesen sind auf diesen Lebensraum spezialisiert. Zudem können nur in dicken Stämmen Steinkäuze, Fledermäuse oder Spechte Unterschlupf finden.

Streng geschützt

Wenn auf Wiesen zehn oder mehr hochstämmige Obstbäume stehen, sind sie sogar streng geschützt. Es darf kein Baum entfernt werden, auch nicht auf Privatbesitz. Wer mehrere alte Obstbäume hat, die nicht mehr so gut tragen, soll diese stehenlassen, rät der Nabu. Die Wiese sollte frei von Büschen bleiben. Einmal im Jahr im August zu mähen reicht. Wer das nicht allein schafft, kann sich beim Nabu Greiz unter Telefon 0151/ 581 82 151 gern melden.