Greiz sucht den schönsten Maibaum

Greiz. In zahlreichen anderen Orten der Region wird am Samstag zu Feiern eingeladen.

In Greiz und seinen Ortsteilen wird der schönste Maibaum gesucht. „Endlich wieder kann nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause dieser Wettstreit stattfinden“, teilte Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) mit.

Nachdem der Wettbewerb im Jahr 2019 erstmalig stattfand und sich 14 Teilnehmer mit ihrem Maibaum bewarben, erwarte die Stadt auch in diesem Jahr eine rege Teilnahme. „Denn das Maibaumsetzen am Vorabend des 1. Mai ist eine gut gepflegte Tradition im Vogtland“, sagt Schulze.

Gewonnen hatte 2019 Gablau-Leiningen mit einem 21 Meter hohen, frischen Maibaum und einem handgebundenen Kranz.

Als Siegesprämie winken auch in diesem Jahr ein Spanferkel und 30 Liter Bier für einen geselligen Abend am Gewinner-Maibaum.

Bis zum nächsten Freitag, 6. Mai, könnten Fotos vom Maibaumstellen aus allen Greizer Ortsteilen per E-Mail an bbm@greiz.de eingereicht werden. Eine Jury aus Mitarbeitern der Tourist-Information, des Veranstalterteams der GFD und aus der Stadtverwaltung Greiz ermittele dann den Sieger mit dem schönsten Maibaum.

Fackelumzüge in Berga und Langenwolschendorf

Auch in anderen Orten der Region werden Maibäume aufgestellt:

Nach Berga und Teichwolframsdorf wird am Samstag, 30. April, zum Maibaumstellen eingeladen. In Teichwolframsdorf wird dies ab 14 Uhr durch den Feuerwehrverein organisiert, ab 15 Uhr soll ab dem Gerätehaus bis zum Stellplatz am Kulturhaus gezogen werden, wird mitgeteilt.

In Berga ist die Aktion ab 15 Uhr mit einem Tag der offenen Tür der Feuerwehr verbunden, unter anderem mit Fahrten mit dem Feuerwehrauto. Ab 18 Uhr soll der Baum gestellt werden, ab 20 Uhr ist ein Fackelumzug geplant, heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren.

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und des Feuerwehrvereins Langenwolschendorf laden ebenfalls am Samstag, 30. April, um 18 Uhr alle Bürger der kleinen Gemeinde zum Aufstellen des Maibaumes auf den Gemeindeplatz ein. Es spielen die „Wisentaler Blasmusikanten“ und im Anschluss – gegen 20 Uhr – gibt es einen Fackelumzug zum Maifeuer, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

In Triebes wird ebenso am Samstag, 30. April, um 17 Uhr auf dem Rathenauplatz der Maibaum aufgestellt. Ab 18 Uhr wird dann zum Tanz in den Mai ins Festzelt am Juteteich eingeladen.