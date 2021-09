Greiz: Telefonumstellung beim Zweckverband

Greiz. Der Zweckverband Taweg ist am kommenden Mittwoch nur eingeschränkt erreichbar.

Der Zweckverband Taweg informiert, dass es aufgrund einer Telefonumstellung am Mittwoch, 15. September, zu einer eingeschränkten Erreichbarkeit kommen kann. In dringenden Notfällen sei die Zentrale des Zweckverbandes an diesem Tag nur über Telefon 0175/5575253 zu erreichen.

Ab Donnerstag, 16. September, stünden die Mitarbeiter des Zweckverbandes wie gewohnt unter der Telefonnummer 03661/617-0 oder den jeweiligen Durchwahlen zur Verfügung.